Mafia 4 potrebbe essere ambientato in Sicilia

Pare proprio che nel corso delle ultime ore i rumor più disparati si rincorrano senza esitazione, e uno di questi riguarda il futuro della serie Mafia. Già qualche giorno fa avevamo segnalato come Hangar 13 sarebbe al lavoro su un prequel del primo capitolo, e a fornire ulteriore sostanza a questa indiscrezione ci ha pensato Nick Baker di XboxEra. In un recente episodio del suo podcast, Baker ha infatti rivelato di aver sentito dire come a fare da sfondo a Mafia 4 ci sarebbe la Sicilia. Il periodo storico sarebbe quello a cavallo fra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, e le vicende vedrebbero al loro centro la figura di Don Salieri, capo della famiglia per cui Tommy Angelo si trova a lavorare nel primo capitolo.

La fonte di Nick Baker gli averebbe inoltre fornito informazioni sulla struttura di Mafia 4, suggerendo un approccio più lineare e meno orientato all’open world. Al solito, quando si tratta di rumor non confermati è sempre meglio nutrire un po’ di sano scetticismo, ma Nick Baker si è generalmente rivelato affidabile e dobbiamo ammettere che l’idea di vedere la Sicilia di inizio Novecento non ci dispiace per niente.