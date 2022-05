Sony annuncia uno State of Play per venerdì prossimo

Sembra proprio che l’inizio del mese di giugno sarà davvero piccante per quanto riguarda annunci e presentazioni. Ricorderete come Microsoft ha già da qualche giorno annunciato un nuovo Xbox & Bethesda Showcase, e ora è giunto anche il turno di Sony di dire la sua. La compagnia giapponese ha da poco annunciato che il suo prossimo State of Play si terrà giovedì 2 giugno alle ore 23:59, come di consueto sui canali YouTube e Twitch di PlayStation.

La diretta durerà circa 30 minuti, e includerà annunci da parte di terze parti e anteprime su vari titoli in sviluppo per PS VR2. A quanto pare, se speravate in una data d’uscita di God of War Ragnarok dovrete aspettare ancora un po’.