Star Wars: Knights of the Old Republic II annunciato per Switch

Fra i tanti annunci della Star Wars Celebration c’è stato spazio anche per un classico del passato. Star Wars: Knights of the Old Republic II si appresta infatti a fare la sua apparizione anche su Nintendo Switch. L’annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra alcune sequenze del celebre gioco di ruolo ambientato nella galassia lontana lontana (occhio agli spoiler!), e che rivela la data d’uscita: il prossimo 8 giugno.

Il video, inoltre, anticipa che a breve distanza dal lancio verrà anche reso disponibile tramite DLC (la cui gratuità è stata confermata da uno degli sviluppatori) il contenuto tagliato dalla versione originale. Gli appassionati di Star Wars: Knights of the Old Republic II ricorderanno sicuramente come, per limiti di tempo, Obsidian fu costretta a rimuovere numerosi contenuti e in particolare una linea narrativa legata al droide assassino HK-47. Per fortuna, pare proprio che Aspyr sia al lavoro per ripristinarli. Ricordiamo che quest’ultimo studio è al lavoro anche su un remake del primo Kotor.