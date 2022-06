Battle.net appare nel database di Steam, integrazione in arrivo?

Occhi particolarmente attenti hanno di recente individuato un’interessante novità all’interno del database di Steam. Dietro le quinte del negozio digitale di Valve è infatti di recente apparso qualcosa che risponde al nome di “BNET”. Il pensiero è subito corso a Battle.net, il launcher utilizzato da Activision Blizzard, anche perché il tempismo sembra tutt’altro che casuale. Pochi giorni fa, avevamo infatti segnalato la possibilità che Call of Duty: Modern Warfare 2 potesse uscire anche su Steam; ipotesi a cui l’account Twitter ufficiale dello store sembra aver voluto fornire ulteriore credito. Non sarebbe per nulla strano, in quest’ottica, se Activision Blizzard decidesse di adottare una politica simile a quella utilizzata da Ubisoft e da Electronic Arts, facendo cioè in modo che i suoi giochi presenti su Steam richiedano comunque l’accesso a Battle.net. È altamente probabile che scopriremo ulteriori dettagli in merito al momento del reveal di Call of Duty: Modern Warfare 2, previsto per il prossimo 8 giugno alle ore 19:00.

