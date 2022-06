Wolfenstein: The New Order disponibile gratis su Epic Games Store

Il turno di BioShock: The Collection è ormai passato, ma a sostituirlo sul piedistallo del gioco gratis della settimana di Epic Games Store ci pensa un altro sparatutto decisamente valido. Stiamo parlando di Wolfenstein: The New Order, che potrà essere riscattato gratuitamente fino al prossimo 9 giugno alle ore 19:00. Uscito nel 2014, Wolfenstein: The New Order è ambientato in una versione ucronica del nostro mondo, nella quale i nazisti sono riusciti a trionfare nella Seconda Guerra Mondiale e a istituire un nuovo ordine mondiale. Toccherà ancora una volta a William “B.J.” Blazkowicz, risvegliatosi da un lungo stato vegetativo, imbracciare le armi e farla pagare alla sua nemesi, l’ufficiale delle SS Wilhelm “Deathshead” Strasse.

