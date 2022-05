Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe arrivare anche su Steam?

Com’è ben noto agli appassionati di Call of Duty, i giochi della serie di sparatutto tendono ad arrivare su Steam solo a qualche anno dalla loro uscita effettiva; Activision, infatti, ha finora preferito privilegiare il suo launcher Battle.net. Forse, però, le cose stanno per cambiare. Come segnalato dall’account Twitter Charlieintel, negli ultimi giorni su Steam è apparso l’artwork di Call of Duty: Modern Warfare 2, rivelato proprio pochi giorni fa assieme alla data d’uscita.

Comprensibilmente, il gesto ha immediatamente fatto nascere le speculazioni: che Activision intenda pubblicare questo nuovo capitolo della serie fin da subito anche sul negozio digitale di Valve? La decisione, in effetti, sarebbe in linea con la politica degli Xbox Game Studios, i cui giochi arrivano su Steam fin dal loro day one, e non è improbabile che il procedimento di acquisizione in corso abbia convinto Activision Blizzard a seguire la stessa linea. Ma d’altronde potrebbe trattarsi anche di una semplice svista, tanto più che l’artwork di Call of Duty: Modern Warfare 2 è sparito dalla pagina incriminata. Attenderemo conferme ufficiali.