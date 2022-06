Marvel's Midnight Suns: spunta una possibile data d'uscita

Dopo essere stato valutato in Corea del Sud qualche settimana fa, Marvel’s Midnight Suns torna a far parlare di sé. Non ancora in veste ufficiale, purtroppo: a quanto pare, Firaxis e 2K vogliono mantenere il velo del riserbo ancora per qualche tempo, probabilmente in vista di eventi importanti. Le chiacchiere di corridoio però non mancano, e di recente ne è spuntata una bella corposa: secondo il giornalista Nils Ahrensmeier, che cita vari retailer come sua fonte d’informazione, la data d’uscita sarebbe prevista per il prossimo 6 ottobre. Ahrensmeier ha anche detto che il tattico a turni sviluppato da Firaxis Games sarà disponibile in tre edizioni, e cioè Standard, Enhanced e Legendary; quest’ultima includerebbe anche il Season Pass, al cui interno potremo trovare quattro DLC che introdurranno un nuovo eroe, nuove missioni e nuovi nemici. Il roster del gioco vedrebbe inoltre anche la partecipazione di Spider-Man, finora non rivelato ufficialmente.

La serie di messaggi del giornalista si chiude anche con le piattaforme di pubblicazione: PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Se quest’ultimo dettaglio dovesse trovare conferma, significherebbe che la versione Nintendo Switch di Marvel’s Midnight Suns è stata cancellata. Naturalmente finora possiamo trattare quanto riportato solo come rumor, ma il fatto che le immagini pubblicate da Nils Ahrensmeier siano state fatte rimuovere da Take-Two per violazione del copyright sembra fornire ulteriore peso alle sue informazioni.