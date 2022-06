Bloober Team annuncia l'horror Layers of Fears

No, non si intitola Layers of Fear 3 come avevamo ipotizzato qualche giorno fa: il nuovo videogioco horror di Bloober Team è invece Layers of Fears. Esatto, con la “esse” finale.









Layers of Fears è una cronaca horror psichedelica in prima persona incentrata su un’esplorazione colma di tensione e una narrazione avvincente. O almeno così viene descritto dagli sviluppatori polacchi. Realizzato con l’Unreal Engine 5, il gioco supporterà ray tracing, HDR, risoluzione 4K e si avvarrà dell’innovativo sistema Lumen, offrendo così un’esperienza horror molto più coinvolgente e viscerale.

Non si conoscono ulteriori dettagli, se non che il gioco sarà disponibile prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.