Layers of Fear 3: un teaser suggerisce novità in arrivo

Attenzione, fan del genere horror: potrebbe non volerci molto prima di scoprire nuovi dettagli su Layers of Fear 3. Bloober Team ha infatti da poco diffuso un artwork accompagnato dalla frase “Guarda al di sotto della superficie, e scopri la fonte delle tue paure”. Il teaser non indica esplicitamente a quale nuovo gioco sia riferito, ma visto che è stato pubblicato anche dall’account ufficiale di Layers of Fear, ci sembra piuttosto probabile che si tratti proprio del terzo capitolo di questa serie. Ricordiamo che l’inizio dei lavori sul gioco era stato confermato tramite un primo trailer, pubblicato a settembre dello scorso anno.

Bloober Team ha specificato che condividerà ulteriori dettagli su questo progetto “presto”. Visti i numerosi eventi in programma questa settimana, non dubitiamo che nel giro di pochi giorni scopriremo con certezza se effettivamente si tratta di Layers of Fear 3.