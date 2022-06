Monster Hunter Rise: Sunbreak, in arrivo una demo per Steam e Switch

All’evento Capcom di ieri sera non poteva naturalmente mancare anche Monster Hunter Rise: Sunbreak, attesa espansione dell’ultimo capitolo della caccia ai mostri. Questo contenuto aggiuntivo si è presentato con un nuovo trailer, che ha messo in mostra alcuni dei gargantueschi avversari che potremo affrontare. In particolare, vale la pena segnalare il ritorno di Espinas the Thorn Wyvern (Monster Hunter Frontier) e di Gore Magala (Monster Hunter 4 Ultimate). Chiaramente, ad attendervi non ci saranno solo volti noti, ma anche nuove conoscenze che farete bene ad approcciare con cautela.

Capcom ha inoltre annunciato che sarà possibile provare in anticipo l’esperienza di Monster Hunter Rise: Sunbreak grazie a una demo gratuita, che sarà pubblicata su Steam e Nintendo Switch nel corso della giornata di oggi. Ricordiamo che l’espansione uscirà il prossimo 30 giugno.