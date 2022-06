Sonic Frontiers non sarà rinviato, dichiara SEGA

Sonic Frontiers ha di recente rivelato il suo gameplay, ma l’accoglienza da parte degli appassionati della serie non è stata esattamente entusiasta, e non è mancato chi ha suggerito che forse SEGA avrebbe fatto meglio a rinviare il gioco, attualmente previsto per gli ultimi mesi del 2022. Come possiamo leggere su VGC, a rispondere a queste osservazioni ci ha pensato Takashi Iizuka, capo del Sonic Team. Quest’ultimo ha chiarito come al momento lo studio di sviluppo non stia prendendo in considerazione l’eventualità di spostare la data d’uscita. “Abbiamo fiducia nei risultati che stiamo ottenendo dai playtest. Molte persone ci hanno detto che si sono divertite, che il gioco gli è davvero piaciuto,” ha dichiarato Iizuka, aggiungendo che “stiamo arrivando a un punto in cui il gioco è quasi pronto, e alla gente piacerà, e vogliamo metterlo nelle loro mani prima possibile.”

Per quanto riguarda le critiche, Takashi Iizuka si è detto convinto che il problema sia principalmente dovuto alle differenze fra Sonic Frontiers e i precedenti capitoli della serie. “Non è sorprendente. Ci rendiamo conto che stanno tutti reagendo ai video che hanno visto, e dato che non capiscono questo nuovo gameplay, lo stanno paragonando ad altri giochi che conoscono.”. Il capo di Sonic Team si è poi detto speranzoso di riuscire a meglio trasmettere come funziona la struttura open zone del gioco. In particolare, sembra che sarà possibile provare con mano Sonic Frontiers sia al Gamescom che al Tokyo Games Show.