Starfield: il protagonista non avrà doppiaggio, chiarisce Bethesda

Starfield è di recente tornato a farsi vedere con una corposa presentazione del gameplay, che ha anche incluso qualche spezzone di dialogo con vari personaggi secondari. Proprio l’inclusione di questi elementi ha fatto emergere una domanda fra gli appassionati dei giochi di ruolo di Bethesda: ma ci sarà il doppiaggio per il protagonista, in maniera simile a quanto fatto da Fallout 4?

La risposta arriva direttamente dal profilo Twitter di Bethesda: no, non ci sarà doppiaggio per il protagonista. Non è difficile trovare qualche spiegazione a questa decisione. La prima riguarda l’immersività: molti giocatori preferiscono un protagonista silente, trovando molto più facile immedesimarsi in esso. E poi, c’è anche da considerare il punto di vista degli sviluppatori: non avere un doppiatore permette molta più versatilità nella stesura dei dialoghi e in loro eventuali modifiche. Anche perché, vista la presenza di più di mille pianeti in Starfield, non dubitiamo che anche la quantità di dialoghi e scelte che potremo trovarci di fronte sarà notevole.