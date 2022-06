Dragon's Dogma 2 è ufficialmente in sviluppo, l'annuncio da Hideaki Itsuno

Ebbene sì, cari lettori: abbiamo dovuto aspettare dieci anni ma alla fine l’annuncio del tanto atteso Dragon’s Dogma 2 è arrivato. A svelarlo ci ha pensato direttamente Hideaki Itsuno durante l’evento digitale organizzato per celebrare l’anniversario del primo capitolo.









Sapevamo già da tempo che Itsuno è al lavoro su un nuovo progetto dopo aver dato i natali a Devil May Cry 5, ma ora abbiamo la conferma che il titolo che sta sviluppando è proprio il sequel di questo particolare action RPG in salsa fantasy. Purtroppo non si conosce molto altro, se non che Dragon’s Dogma 2 esiste ed è in lavorazione. Quando uscirà e su che piattaforme verrà pubblicato? Non si sa.

Per il momento dobbiamo accontentarci di questi pochissimi dettagli e del logo ufficiale, sperando di saperne di più quanto prima.