Destruction AllStars sarà nel PlayStation Plus Extra e Premium

Ricordate Destruction AllStars? Non ve ne faremmo certo una colpa se doveste averlo dimenticato, d’altronde il videogioco multiplayer di Lucid Games non riscosse chissà quale successo. Tuttavia ora Sony e gli sviluppatori vogliono riprovarci provando a rilanciare Destruction AllStars in occasione del lancio del nuovo PlayStation Plus.









A partire dal 23 giugno, infatti, il gioco farà parte del catalogo del PlayStation Plus Extra e di quello Premium, quindi i due tier avanzati del servizio. Non è tutto, però, dal momento che gli sviluppatori hanno predisposto alcune novità tra cui gli eventi speciali che saranno disponibili a rotazione ogni sei settimane. Questi introdurranno un apposito Battle Pass, nonché sfide che faranno guadagnare punti esperienza per sbloccare nuovi oggetti di personalizzazione estetica. Verrà aggiunta anche una nuova modalità, Jumpshot, in cui si sfideranno quattro squadre da tre componenti ciascuna. Per finire, Lucid Games ha intenzione di dare il via a delle stagioni competitive per la playlist Blitz, anch’esse della durata di sei settimane.