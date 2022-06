Final Fantasy VII Remake Intergrade esce su Steam, compatibile con Deck

Square Enix ha annunciato la disponibilità a partire da oggi di Final Fantasy VII Remake Intergrade su Steam dopo un periodo di esclusività che ha visto il gioco solo sull’Epic Games Store.

Questa versione del gioco include non soltanto la prima parte del remake (la seconda è stata annunciata proprio in queste ore), ma anche l’episodio aggiuntivo con Yuffie, la modalità di acquisizione grafica migliorata, la difficoltà della modalità classica e altro ancora. Da notare, poi, che Square Enix assicura la piena compatibilità di Final Fantasy VII Remake Intergrade con Steam Deck, la piattaforma portatile di Valve che permette di accedere e giocare a una parte consistente del catalogo del negozio digitale.

Per finire, segnaliamo che il remake è disponibile per l’acquisto al prezzo scontato di € 56,79.

