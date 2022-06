Sea of Thieves: un nuovo trailer presenta l'avventura The Forsaken Hunter

Non c’è mai pace per chi salpa sul Mar dei Ladri, a quanto pare nemmeno dopo la morte. tramite un trailer cinematografico, Rare ha presentato The Forsaken Hunter, la nuova avventura narrativa di Sea of Thieves. Ancora una volta troviamo l’esperto navigatore Merrick nel ruolo di protagonista, reduce dall’ardua e trionfale battaglia per il futuro di Golden Sands. Anche se… ci sembra un po’ più pallidino del solito.









L’avventura The Forsake Hunter arriverà su Sea of Thieves il prossimo 30 giugno, e durerà fino al 14 luglio. Non è ancora chiaro cosa ci verrà chiesto di fare – anche se sicuramente dovremo cercare di aiutare il buon Merrick – ma non dubitiamo che ulteriori informazioni saranno condivise nel corso delle prossime ore.