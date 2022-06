Return to Monkey Island su console sarà esclusiva temporale Switch

Al Nintendo Direct Mini di oggi ha fatto la sua apparizione anche Return to Monkey Island, nuovo capitolo della serie di avventure grafiche che vede la partecipazione di Ron Gilbert. Il gioco si è presentato con un nuovo trailer che ha messo in mostra lo stile grafico del gioco, e presentato l’incipit della trama; ricordiamo che narrativamente, questo capitolo è un seguito di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. Nintendo ha inoltre rivelato che Return to Monkey Island sarà esclusiva temporale su console. Ancora nessuno informazione, invece, sulla data d’uscita, che è in ogni caso prevista entro il 2022.