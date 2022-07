F1 22: EA Sports ingaggia Charles Leclerc per il lancio

Se qualche giorno fa è stato reso disponibile per gli acquirenti della Champions Edition, oggi è il giorno del lancio ufficiale di F1 22. Per questo EA Sports e Codemasters hanno diffuso un nuovo video che celebra la pubblicazione del gioco con un testimonial d’eccezione: Charles Leclerc.









“F1 22 raggiunge un ottimo equilibrio per gli appassionati di corse di tutti i livelli e approfondisce l’autenticità dell’esperienza della Formula 1, con momenti di gara impegnativi, realistici e adrenalinici“, ha dichiarato Lee Mather, F1 Senior Creative Director di Codemasters. “Abbiamo realizzato il nostro più grande rinnovamento della fisica, della maneggevolezza e della presentazione, oltre a una serie di opzioni innovative per lo stile di vita di chi si avvicina al gioco. Siamo entusiasti di offrire ai giocatori una porta d’accesso al mondo della F1 e di avvicinarsi a questo sport come mai prima d’ora“.

Il gioco apporta novità sostanziali al modello di guida per rispecchiare le modifiche al regolamento, mantenendo gran parte delle modalità delle scorse iterazioni. Purtroppo delude sul fronte delle attività di contorno, come abbiamo specificato nella nostra recensione, ma si tratta comunque di un ottimo titolo per gli appassionati di Formula 1.