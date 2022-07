Inscryption potrebbe presto arrivare su console PlayStation

Pubblicato l’anno scorso nella sola versione per PC, Inscryption potrebbe ora fare il salto su console, in particolare su quelle della famiglia PlayStation.

L’ottimo deckbuilding roguelike a tinte horror di Daniel Mullins, lo stesso autore di Pony Island, è difatti comparso sul sito dell’ente di classificazione australiano. Qui leggiamo che l’autorità del paese oceanico ha valutato una presunta versione PS4, lasciando presagire un possibile annuncio che con buona probabilità non tarderà a palesarsi.

Può anche darsi che Inscryption non si limiti a fare capolino sulle sole console PlayStation, ma che possa vedere la luce anche su Xbox e Switch. Per saperne di più, però, bisognerà attendere un eventuale comunicato ufficiale.

