Monster Hunter Rise: Sunbreak, vendite oltre 2 milioni di copie

Capcom ha fatto sapere che le vendite di Sunbreak, l’espansione di Monster Hunter Rise, hanno superato quota 2 milioni di unità. Si tratta di un risultato davvero importante se considerato che la pubblicazione di Sunbreak risale a meno di una settimana fa, al 30 giugno, quando l’espansione ha fatto capolino su PC (via Steam) e Nintendo Switch.

La compagnia giapponese ha poi reso noto che le vendite del solo Monster Hunter Rise hanno oltrepassato le 10 milioni di copie, facendo crescere le unità cumulative piazzate dall’intera serie a 84 milioni di unità. Rimanendo sempre in tema, la casa di Osaka fa sapere che Monster Hunter World rimane il titolo più venduto della saga con le sue 21 milioni di unità piazzate in quattro anni.

