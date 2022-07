Xbox Game Pass: tornano tre capitoli della serie Yakuza

Nuovo mese, nuova portata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass! Anche se, va detto, assieme alle novità c’è anche qualche volto noto: le prime due settimane di luglio vedranno infatti il ritorno di Yakuza 0 e di Yakuza Kiwami 1 e 2; ottime notizie, dunque, per chi si fosse perso questi capitoli della saga di Kazuma Kiryu. Non c’è solo la criminalità giapponese ad aspettarci, comunque: fra i vari titoli annunciati, segnaliamo l’interessante avventura interattiva Road 96, il particolarissimo Last Call BBS di Zachtronics, e naturalmente l’imperdibile My Friend Peppa Pig. Di seguito, la lista completa di giochi in arrivo su Xbox Game Pass e relative date.

Last Call BBS (PC) – Disponibile da oggi

(PC) – Disponibile da oggi Yakuza 0 (Cloud, Console e PC) – Disponibile da oggi



(Cloud, Console e PC) – Disponibile da oggi Yakuza Kiwami (Cloud, Console e PC) – Disponibile da oggi



(Cloud, Console e PC) – Disponibile da oggi Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console e PC) – Disponibile da oggi



(Cloud, Console e PC) – Disponibile da oggi DJMax Respect V (Cloud, Console e PC) – 7 luglio

(Cloud, Console e PC) – 7 luglio Matchpoint: Tennis Championships (Cloud, Console e PC) – 7 luglio



(Cloud, Console e PC) – 7 luglio Road 96 (Cloud, Console e PC) – 7 luglio



(Cloud, Console e PC) – 7 luglio Escape Academy (Console and PC) – 14 luglio



(Console and PC) – 14 luglio My Friend Peppa Pig (Cloud, Console e PC) – 14 luglio



(Cloud, Console e PC) – 14 luglio Overwhelm (PC) – 14 luglio



(PC) – 14 luglio PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Cloud, Console e PC) – 14 luglio

(Cloud, Console e PC) – 14 luglio PowerWash Simulator (Cloud, Console e PC) – 14 luglio