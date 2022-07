BlizzCon: Blizzard vuole tornare a un evento in presenza nel 2023

Dopo tre anni di assenza causa pandemia, la BlizzCon potrebbe tornare come evento in presenza nel corso del 2023. A darne notizia ci ha pensato direttamente Mike Ybarra, il presidente di Blizzard Entertainment, in un’intervista concessa ai taccuini del Los Angeles Times.

“In passato abbiamo annunciato che ci saremmo presi una pausa dalla BlizzCon per cercare di ripensare l’evento per il futuro, ma abbiamo intenzione di tornare con un evento dal vivo che ci permetta di celebrare la community,” ha dichiarato Ybarra. “Di recente abbiamo assunto una nuova responsabile della BlizzCon, April McKee, che sta lavorando alacremente in questa direzione… siamo impegnati affinché la BlizzCon possa tornare nel 2023.”

Negli ultimi tre anni si è tenuta una sola edizione della BlizzCon in formato digitale, nel 2021, mentre sia nel 2020 che quest’anno vennero cancellati tutti i piani legati a eventi, sia in presenza che virtuali. Speriamo dunque che la BlizzCon possa tornare nel 2023 con una manifestazione in presenza in linea con gli eventi pre-pandemia.