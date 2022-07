It Takes Two ha venduto più di 7 milioni di copie

Hazelight Studios ha annunciato che le vendite di It Takes Two hanno superato quota 7 milioni di copie. Si tratta di un risultato davvero importante per un titolo di questo calibro, soprattutto se si considera il breve arco temporale nel quale sono state piazzate queste unità: il gioco è stato pubblicato poco meno di un anno e mezzo fa.

It Takes Two ha quindi riscosso un meritato successo non soltanto di critica (qui trovate la nostra recensione), vincendo anche vari riconoscimenti importanti, ma anche di pubblico. Non stupisce, dunque, che il videogioco di Josef Fares e compagni diventerà un film prodotto da Amazon Studios e dalla casa di produzione di Dwayne “The Rock” Johnson.