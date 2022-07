Heroes of the Storm non riceverà più contenuti aggiuntivi

Non sembra essere un buon periodo per i MOBA, a meno che non si chiamino League of Legends: dopo l’annuncio della chiusura di Heroes of Newerth, anche Blizzard Entertainment in un certo senso getta la spugna con il suo Heroes of the Storm. La compagnia di Irvine ha difatti annunciato che non pubblicherà più contenuti aggiuntivi quali eroi o elementi a pagamento per il suo titolo free-to-play.

Blizzard fa sapere che tratterà Heroes of the Storm come altri videogiochi del suo passato, facendo esplicito riferimento a StarCraft e al suo sequel. Ciò significa che continuerà a supportare il titolo in questione con patch correttive ed eventuali aggiustamenti al bilanciamento, nonché con la rotazione degli eroi e contenuti stagionali. Inoltre, il negozio in-game rimarrà aperto.

Per il momento, quindi, il MOBA di Blizzard Entertainment rimarrà attivo e giocabile come di consueto, ma dopo sette anni di attività non vedremo più novità nel Nexus.