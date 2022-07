Company of Heroes 3: Relic rivela data d'uscita e campagna nordafricana

Ci sono novità importanti per gli appassionati della strategia di marchio canadese. Relic Entertainment ha infatti rivelato nuove informazioni su Company of Heroes 3, a partire dalla data di uscita: il nuovo capitolo dell’amatissima serie di RTS approderà su Steam il 17 novembre 2022; i preorder sono già disponibili al prezzo di 59,99€ (edizione standard) o 79,99€ (Digital Premium Edition). Al lancio, il gioco includerà quattro fazioni giocabili e due campagne: oltre a quella italiana, rivelata ormai un anno fa, ha ricevuto la sua presentazione ufficiale anche la campagna nordafricana, già anticipata da lungo tempo.









Relic Entertainment ci offre la possibilità di provare in anticipo la missione introduttiva di questa campagna, che a differenza di quella italiana seguirà una struttura lineare. Dirigendoci sul sito ufficiale e iscrivendoci al programma di CoH-Development potremo ottenere l’accesso alla Missione Alpha, che ci metterà al comando del Deutsches Afrikakorps (DAK). La missione sarà disponibile dal 12 al 19 luglio, e oltre alle forze armate tedesche ci permetterà anche di utilizzare alcune unità italiane, in particolare i Guastatori e i carri armati leggeri L6/40.

Relic Entertainment ha inoltre offerto uno sguardo a quello che sarà il suo approccio per quanto riguarda i mesi successivi al lancio di Company of Heroes 3, promettendo patch di bilanciamento, espansioni e nuove modalità di gioco che arriveranno seguendo una struttura a stagioni. Lo studio ci ha tenuto a sottolineare di aver imparato dalle debolezze del precedente capitolo, e di essere al lavoro per offrire un’esperienza che sia soddisfacente per tutti i giocatori, senza meccanismi pay-to-win.