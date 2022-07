Metal Gear: Konami tornerà a vendere alcuni giochi della saga

Esattamente trentacinque anni fa, in Giappone, venne pubblicato il primo Metal Gear. Per festeggiare questo importante anniversario, Konami si sta preparando a rimettere in commercio alcuni titoli della serie precedentemente rimossi dagli store digitali. Intervenendo su Twitter, difatti, la compagnia nipponica ha dichiarato che a breve quei giochi la cui vendita è stata sospesa torneranno nuovamente in vendita.

Non vengono mai citati esplicitamente, ma è molto probabile che Konami si riferisca a Metal Gear Solid 2 e a Metal Gear Solid 3, rimossi dai negozi digitali lo scorso novembre a causa di probemi legati al rinnovo di alcune licenze. D’altronde lo stesso publisher giapponese aveva precisato sin dall’inizio che si sarebbe trattato di una rimozione temporanea. Per ora non si conosce ancora quando sarà possibile acquistare nuovamente tali titoli, ma immaginiamo che non bisognerà attendere a lungo.