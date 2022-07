Stray: l'edizione fisica per PS4 e PS5 uscirà a settembre

Annapurna Interactive e iam8bit hanno annunciato l’uscita dell’edizione fisica di Stray, realizzata in collaborazione con Skybound Games e naturalmente gli sviluppatori di BlueTwelve Studio.

Questa versione del gioco per PS4 e PS5 include un poster 14,4″ x 24″ della prima immagine teaser di Stray, la stessa utilizzata nel reveal iniziale del gioco. Inoltre, l’edizione fisica contiene sei art card, oltre a una patch in ciniglia pelosa raffigurante un muso di gatto, il tutto confezionato in una custodia nera opaca. Non è tutto: per accompagnare le edizioni fisiche, BlueTwelve Studio, Annapurna Interactive, iam8bit e Skybound Games pubblicheranno un vinile con la colonna sonora di Stray del compositore Yann Van Der Cruyssen.

L’edizione fisica di Stray sarà disponibile dal 20 settembre, ma vi ricordiamo che l’uscita delle versioni digitali per console PlayStation e PC è fissata al 19 luglio.