First Playable: grandi numeri per l'edizione 2022 dell'evento di IIDEA

Ormai da quattro anni, appuntamento importante per l’industria videoludica italiana è il First Playable, organizzato da IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association) e da Toscana Film Commission. L’edizione 2022 ha avuto luogo fra il 5 e l’8 luglio, presso gli Arsenali Repubblicani di Pisa. La kermesse, che dopo due anni ha potuto svolgersi nuovamente in presenza, ha registrato numeri da record: 30 publisher, 25 speaker, 90 studi di sviluppo italiani per un totale di 170 sviluppatori, e addirittura 630 appuntamenti di business. Naturalmente, i videogiochi in quanto tali non hanno mancato di avere una cornice loro riservata: e cioè quella degli Italian Video Game Awards, durante i quali una giuria di esperti internazionali ha selezionato i titoli più meritevoli. Potete trovare a questo link la lista completa dei vincitori.

Oltre a un ricco programma di conferenze, trasmesse sul canale Twitch di First Playable, durante l’evento hanno anche avuto luogo numerosi incontri di pitching e di coaching, che hanno coinvolto numerosi sviluppatori grandi e piccoli; nomi come 11 bit studios, 34BigThings, 505 Games, Epic Games, Focus Entertainment, Slitherine, IO Interactive, Nintendo of Europe e tanti altri. Ha inoltre avuto luogo un panel dedicato al tax credit per i videogiochi, che ha visto la partecipazione del Ministero della Cultura, della sua Direzione Cinema e Audiovisivo, di IIDEA e di una delle aziende benficiarie dell’iniziativa. Questa prima sessione ha assegnato 5 milioni di euro in crediti d’impresa per lo sviluppo dei videogiochi, mentre per il 2022 lo stanziamento sarà di 11 milioni di euro. IIDEA non manca di darci appuntamento all’edizione 2023 del First Playable.