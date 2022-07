Ghost of Tsushima sfiora quota dieci milioni di copie vendute

Sono passati ormai due anni da quando Ghost of Tsushima è approdato su PS4 prima e su PS5 poi, portandoci a conoscere l’epopea di Jin Sakai e i meravigliosi panorami dell’isola giapponese. Un gioco che è decisamente stato un successo, tanto da avere perfino un film in lavorazione, e a confermarne la popolarità ci pensa ancora una volta Sucker Punch. Lo studio ha infatti condiviso varie statistiche del suo titolo, inclusi i dati di vendita: Ghost of Tsushima può vantarsi di aver piazzato ben 9,73 milioni di copie.

Sucker Punch ha poi condiviso altri dati, meno significativi dal punto di vista del mercato, ma non da quello del coinvolgimento. In totale, i giocatori hanno scattato 78 milioni di foto (non chiedete al nostro Daniele Dolce quanto occupa la sua cartella degli screenshot), coccolato 75,18 milioni di volpi, affrontato 91,4 milioni di missioni nella modalità cooperativa Legends, avuto quasi un miliardo di standoff e 540,8 milioni di duelli, visitato 94,76 milioni di santuari Onsen e cavalcato per 6473,4 anni. Insomma, sembra che Jin Sakai si sia tenuto parecchio impegnato negli ultimi due anni!