Saints Row: il reboot entra in fase gold

Passaggio importante per il reboot di Saints Row: l’ultima creazione di Volition è infatti da poco entrata in fase gold, cioè quella fase dei lavori in cui il contenuto del gioco è completo e può andare in stampa sui dischi. Naturalmente, questo non esclude interventi di ottimizzazione o pulizia finale da qui al lancio, previsto per il prossimo 23 agosto su PC (tramite Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Ricordiamo che questo capitolo della serie Saints Row presenta un’ambientazione interamente nuova, cioè la cittadina americana di Santo Ileso. Anche il cast di protagonisti sarà composto da volti mai visti prima, e nello specifico per quanto riguarda il Boss gli sviluppatori hanno voluto assicurarsi di fornirci potenti strumenti di creazione. Per caso oltre che di crimini virtuali siete anche appassionati di cucina? Non perdetevi la ricetta creata per il gioco dallo chef Stefano Callegaro.