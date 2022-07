Final Fantasy X/X-2: le vendite hanno superato i 20 milioni di unità

Sono passati ormai 21 anni da quando la saga di Final Fantasy fece per la prima volta la sua apparizione su PS2, con Final Fantasy X. Il gioco in questione, che ci portava a conoscere le avventure di Tidus, Auron, Yuna e loro amici, impegnati ad affrontare il temibile Sin, andrò incontro a un notevole successo di pubblico. Squaresoft (non ancora Square Enix, all’epoca) decise di espandere la storia del continente di Spira con il seguito Final Fantasy X-2, uscito nel 2003 e che vedeva il ritorno nel ruolo di protagoniste di Yuna e dell’esuberante Rikku.

E a quanto pare, nel corso di questi due decenni la coppia di JRPG è anche andata incontro a un ottimo successo di pubblico. Square Enix ha infatti confermato a Gematsu che le vendite totali dei titoli legati a Final Fantasy X hanno raggiunto i 20,8 milioni di unità. Come segnalato dalla sopracitata pubblicazione, questo significa che la recente remaster dei due titoli ha venduto poco meno di 7 milioni di copie. Curiosamente, non troppo tempo fa Tetsuya Nomura ha fatto sapere di aver pronta una bozza della sceneggiatura di Final Fantasy X-3.