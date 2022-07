MultiVersus: un trailer spiega la progressione e il sistema di ricompense

Mancano ancora pochi giorni all’uscita ufficiale di MultiVersus, il picchiaduro ambientato nei molteplici universi narrativi che stanno sotto l’ala di Warner Bros. Il gioco in questione adotterà un modello free to play, ed è dunque importante avere ben chiaro come funzioni il suo modello di progressione. Per fortuna, lo studio di sviluppo Player First Games ha preparato un breve video che ci spiega più nel dettaglio proprio questo aspetto.









Come spiega il video, non tutti i personaggi di MultiVersus saranno disponibili fin da subito; sarà però possibile sbloccarli tramite il gold, che guadagneremo giocando; i vari personaggi potranno anche essere provati gratuitamente nella modalità di allenamento. Il gold verrà utilizzato anche per sbloccare i perk, talenti specifici che potremo assegnare a ciascun personaggio. Un’altra risorsa a pagamento, il Gleamium, potrà essere utilizzata per sbloccare personaggi o cosmetici, ma non per ottenere perk o livelli dei personaggi. Inoltre, gli sviluppatori introdurranno regolarmente dei Battle Pass, che ci permetteranno di sbloccare ricompense speciali e saranno divisi in percorsi gratuiti e a pagamento. Infine, Player First Games ha chiarito che non ci saranno lootbox.

Come accennato poco sopra, MultiVersus uscirà ufficialmente il 27 luglio, ma al momento si trova in open beta. Per accedervi, dovrete registrarvi sul sito ufficiale, collegare il vosto account Twitch e guardare per un’ora un qualunque streaming del picchiaduro che abbia i drop abilitati.