Dragon Ball: The Breakers, un nuovo trailer ne rivela la data d'uscita

Annunciato a novembre dell’anno scorso, Dragon Ball: The Breakers è un particolare titolo che vede sette personaggi privi di poteri impegnati a sfuggire alla furia di alcuni dei cattivi più famosi scaturiti dalle matite di Akira Toriyama. Il gioco, che va a inserirsi nell’apprezzato filone del multiplayer asimmetrico, ha ora anche una data di uscita: Bandai Namco ha infatti rivelato che il titolo arriverà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 17 ottobre. Dragon Ball: The Breakers sarà compatibile anche con PS5 e Xbox Series X|S.









Bandai Namco ha inoltre reso noto che nel corso dei prossimi giorni terrà un Closed Network Test su tutte le piattaforme, che ci permetterà di giocare con i Razziatori Cell (già presente nella scorsa versione di prova) e Frieza. Per avere una possibilità di partecipare al CNT sarà sufficiente registrarsi a questo link. Di seguito trovate le date in cui sarà possibile accedere a questo test chiuso:

Sabato, 6 agosto, dalle 4:00 alle 8:00 CEST

Sabato, 6 agosto, dalle 14:00 alle 18:00 CEST

Sabato, 6 agosto, dalle 20:00 alle 00:00 CEST

Domenica, 7 agosto, dalle 4:00 alle 8:00 CEST

Il publisher ha inoltre chiarito che prossimamente terrà anche una Open Beta, i cui dettagli verranno diffusi in futuro.