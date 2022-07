The Last of Us: Parte 1, non ci sarà da aspettare troppo per la versione PC

Come rivelato da Sony già al momento dell’annuncio, il remake The Last of Us: Parte 1 e la sua grafica migliorata non arriveranno solo su PS5, ma anche su PC. Ma se la versione per PlayStation ha già una data di lancio, e cioè il 2 settembre, ancora ignoto è quando l’utenza PC potrà mettere mano – per la prima volta, nel loro caso – al primo capitolo delle avventure di Joel ed Ellie. Sembra, però, che non ci sarà da aspettare poi così tanto. A prometterlo è Jonathan Benainous, Senior Environment Texture Artist presso Naughty Dog, che su Twitter ha dichiarato che la versione PC arriverà sì dopo quella PS5, ma in ogni caso “molto presto”. Naturalmente, il concetto di “presto” è molto relativo: speriamo che Benainous intendesse settimane e non mesi. Ricordiamo che di recente Naughty Dog ha anche pubblicato un’occhiata più estesa al gameplay di The Last of Us: Parte 1, con tanto di commento di Neil Druckmann e di altri elementi del team di sviluppo.

Condividi con gli amici Inviare