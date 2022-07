FIFA 23: EA Sports firma un accordo esclusivo pluriennale con Juventus

Tramite un comunica stampa, EA Sports ha da poco annunciato di aver siglato un accordo esclusivo pluriennale con Juventus Football Club. Questo significa che FIFA 23, e naturalmente anche i prossimi capitoli del calcio secondo EA Sports, potranno contare su una presentazione del tutto autentica della squadra, dei suoi calciatori, del logo e naturalmente anche del suo Allianz Stadium. In aggiunta, entrambi i partner lavoreranno su una serie di iniziative culturali e di lifestyle che porteranno nuove opportunità al di fuori del calcio. Non solo: l’ex calciatore Claudio Marchisio, leggenda della Juventus e beniamino dei tifosi, si unirà come Eroe FUT, categoria che rappresenta alcuni dei giocatori più memorabili che hanno calcato i campi da gioco. L’attuale giocatore Dušan Vlahović, che negli ultimi due anni ha dimostrato di essere uno degli attaccanti più forti al mondo, sarà ambasciatore ufficiale di FIFA 23.

“Siamo orgogliosi di tornare al fianco di EA SPORTS”, ha dichiarato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus. “La partnership con EA SPORTS va oltre il concetto di partnership tradizionale, insieme nel progetto condiviso di guardare al futuro, parlare alle nuove generazioni, cavalcare l’onda delle nuove tendenze, della cultura urbana e del lifestyle. Abbiamo scelto EA SPORTS per fare un ulteriore passo avanti perché è un partner che condivide la nostra visione e le nostre ambizioni. Siamo felici di fare questo percorso con un marchio che si distingue per originalità, unicità e innovazione, come Juventus.” Ricordiamo che FIFA 23 uscirà il prossimo 30 settembre su PC e console; potete leggere qui le prime impressioni del nostro Marco Ravetto.