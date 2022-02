PS VR2: un primo sguardo al nuovo visore di PlayStation

Dopo l’annuncio dell’inizio dei lavori avvenuto ormai un anno fa e varie voci in merito, Sony ha finalmente deciso che è giunto il momento di svelare al mondo il suo visore PS VR2, pensato per la realtà virtuale di nuova generazione pensato con la PS5 in mente. Dal punto di vista stilistico, inevitabili sono i richiami proprio a quest’ultima console, nonché al PS VR2 Sense controller svelato tempo addietro. Ma la compagnia non si è ovviamente concentrata solo sull’aspetto. “abbiamo prestato particolare attenzione all’ergonomia del visore e condotto test approfonditi per garantire una sensazione di comfort per più dimensioni della testa”, si può leggere sul PlayStation Blog.

Per venire incontro a chi già ha pratica con il visore PS VR, sono state mantenute pressoché identiche alcune delle sue caratteristiche. È il caso, per esempio, dell’archetto e della visiera regolabili, oltre che della posizione dell’ingresso cuffie stereo. Fra le nuove funzioni aggiunte, si può trovare il regolatore a rotella della lente, che offre agli utenti un’opzione extra per adeguare la distanza della lente tra gli occhi e ottimizzare la visuale, e un nuovo design per la ventilazione.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il visore PS VR2 offrirà fedeltà visiva in 4K HDR, il rilevamento ottimizzato come quello interno/esterno della telecamera e nuove funzioni della tecnologia PlayStation VR2 Sense come il feedback del visore. Non è ancora stato rivelato quando questo nuovo headset sarà disponibile sul mercato, né il suo prezzo di lancio, ma i kit di sviluppo sono già stati spediti agli studi interessati.