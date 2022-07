PS Plus: un leak rivela i prossimi giochi del tier Essential

Puntuale come un orologio svizzero (o meglio… francese), è arrivato il leak da parte di Dealabs che rivela in anticipo quali saranno i prossimi titoli che andranno ad arrichire l’offerta del tier Essential del PS Plus. Questo mese, l’offerta per gli utenti Sony non è decisamente male. Partiamo con Yakuza: Like a Dragon, settimo capitolo della serie di Ryu Ga Gotoku Studio, che ha deciso di adottare sia un nuovo protagonista – il capellone Ichiban – che nuove meccaniche di gioco che lo rendono più simile a un JRPG. Si prosegue poi con Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, l’ottimo remake di Vicarious Vision che però non riceverà seguiti, e Little Nightmares, gioco con qualche annetto sulle spalle ma non per questo meno interessante. Insomma, tre titoli molto validi, che sicuramente saranno apprezzati dagli utenti PS Plus.

