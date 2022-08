Homicidal All-Stars è un nuovo tattico a turni ambientato in un reality show

In un non così lontano futuro distopico flagellato dai disastri causati dai cambiamenti climatici, conflitti e disuguaglianze di reddito sempre più profonde, la losca Omega Corporation ha messo in piedi un brutale reality show intitolato Homicidal All-Stars. Ed è proprio su questo violentissimo programma televisivo che si basa l’opera prima di Artificer, un nuovo team di sviluppo messo in piedi dagli autori del primo Hard West e dell’ottimo Phantom Doctrine.









Siamo di fronte a un tattico a turni le cui battaglie avvengono in livelli realizzati a mano con obiettivi mutevoli, e al cui interno si avvicendano meccaniche differenti ed elementi ambientali da utilizzare a proprio vantaggio durante il combattimento. Da notare che l’esplorazione dei livelli avviene in tempo reale, pertanto bisognerà essere sempre all’erta nel superare trappole letali ed essere pronti alle imboscate dei nemici: una volta incontrati degli avversari, però, il gioco passerà a un sistema di combattimento a turni che strizza l’occhio a XCOM.

Le battaglie saranno feroci e violente, con litri di sangue versato e smembramenti, anche perché questo è proprio il tipo di intrattenimento che cerca il pubblico di Homicidal All-Stars. Nell’arena, poi, si potrà guadagnare fama scampando alla morte ed eliminando i nemici nei modi più cruenti possibili. Una fama maggiore porterà a più sponsorizzazioni, e quindi più soldi da investire nella propria squadra.

Homicidal All-Stars sarà inoltre dotato anche di una modalità di gioco speciale creata per gli streamer di Twitch, dove gli spettatori potranno votare per determinare il corso degli eventi. Una scelta del tutto in linea con l’ambientazione, non c’è che dire.

Nessuna notizia, invece, per quanto riguarda la data di uscita: sappiamo solo che questo promettente tattico a turni uscirà prossimamente su PC tramite Steam e GOG.