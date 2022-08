EA al lavoro su un gioco di Iron Man, secondo alcuni rumor

Un nuovo videogioco di Iron Man? È proprio questo che ci suggeriscono le ultime voci legate all’universo EA, oltre alle voci che danno per probabile un capitolo dedicato a Black Panther. È un commento di Jeff Grubb a rivelarlo: “[EA sta] realizzando quel gioco Black Panther di cui abbiamo parlato … e [sta] creando un altro gioco Marvel per giocatore singolo“.

Segue la risposta di Tom Henderson: “Ho sentito alcune voci secondo cui si tratta di Iron Man”, ha twittato, prima di dire che non ha mai avuto “niente di concreto su cui riferire completamente“. Ricordiamo che di recente Electronic Arts ha dichiarato pubblicamente la sua attenzione e il suo interesse per i titoli single player. Se i rumor di questi giorni dovessero trovare conferma, ne deriverebbero sicuramente aggiunte di un certo peso per il catalogo del publisher.