GTA 5 è ancora un grande successo, vendute quasi 170 milioni di copie

È incredibile come, a distanza di quasi dieci anni dalla prima pubblicazione su PlayStation 3 e Xbox 360 (e dopo essere approdato sulle successive due generazioni di console), GTA 5 sia ancora così popolare, tanto che le vendite complessive dell’action open world targato Rockstar Games hanno raggiunto quota 170 milioni di copie.

Per avere una misura del successo dell’ultimo – per ora – Grand Theft Auto vi ricordiamo che appena tre mesi fa le unità vendute era 165 milioni, pertanto GTA 5 ha piazzato la bellezza di 5 milioni di copie nell’ultimo trimestre. Take-Two Interactive, la compagnia che possiede Rockstar Games, ha tenuto a precisare che Grand Theft Auto V è il videogioco più venduto in assoluto negli ultimi dieci anni nel territorio statunitense, sia in termini di copie vendute che in quelli dei ricavi.

Per quanto riguarda il franchise di GTA nella sua interezza, la serie ha venduto ben 380 milioni di copie a partire dal 1997, anno di pubblicazione del primo esponente della saga. Cifre da capogiro a cui pochissimi franchise possono avvicinarsi.