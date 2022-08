Gothic: il remake torna a farsi vedere con un nuovo trailer

Al THQ Nordic Showcase di ieri sera non poteva mancare di fare la sua apparizione anche il remake di Gothic. Niente trailer di gameplay – per quello ci sarà da pazientare ancora, pare – ma in compenso il video mostrato ci ha permesso di dare uno sguardo a un’ambientazione che sicuramente farà sorgere ricordi nelle menti degli appassionati dell’originale: la Old Mine. Oltre ad essere luogo dove i prigionieri scontano la loro pena, nelle sue profondità questa miniera ospita anche pericolose creature di cui verremo ben presto a fare una più stretta conoscenza.









Ricordiamo che questo remake di Gothic non è sviluppato da Piranha Bytes ma dallo studio iberico Alkimia Interactive. Il titolo non ha ancora una data di lancio, ma sappiamo che uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S. È già possibile inserirlo in wishlist tramite Steam.