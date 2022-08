PlayStation PC launcher nei piani futuri di Sony?

C’è un’ampia possibilità che Sony, seguendo le orme di altri publisher, possa presto esordire con il proprio launcher per i suoi giochi per PC.

Fino ad ora tutti i giochi per PC di Sony sono stati rilasciati su Steam e Epic Game Store, e questa scoperta segue quella legata ai possibili piani di Sony di introdurre l’integrazione di PlayStation Network nei suoi giochi per PC: benché né Marvel’s Spider-Man né altri giochi per PC per PlayStation Studios attualmente consentano la connettività con account PSN, molti riferimenti a “PSNAccountLinked” e “PSNLinkingEntitlements” sono stati ritrovati nei file di Marvel’s Spider-Man.