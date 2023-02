Stando a quanto riportato da IGN, il nuovo gioco dello studio capitanato da Ken Levine, il director di System Shock 2, BioShock e BioShock Infinite, ha una data di uscita: Judas verrà pubblicato entro marzo 2025. L’informazione è stata estrapolata dal report finanziario diffuso dalla compagnia, laddove vengono indicati 87 giochi in uscita tra l’anno fiscale 2023 e l’anno fiscale 2025, la cui fine è appunto marzo 2025.









Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha confermato che tra quegli 87 titoli c’è anche Judas, il progetto dello studio Ghost Story Games. Chiaramente lo spettro di un ritardo o di un rinvio è dietro l’angolo quando i lavori sono in corso, lo stesso CEO ha affermato che “abbiamo avuto qualche slittamento negli ultimi anni, tuttavia ci sentiamo davvero stabili in questo momento. Ho ottime sensazioni circa la nostra programmazione. Ovviamente la possibilità di qualche slittamento c’è sempre, ma i team sembrano funzionare davvero bene e sono ottimista in merito alla possibilità di distribuire grandi titoli ai giocatori con buona continuità“. Al momento sappiamo che l’uscita di Judas avverrà su PC via Steam ed Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.