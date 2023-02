Destiny 2: L'Eclissi, il trailer della nuova sottoclasse

Dopo quello sulle armi e le armature, per la gioia di tutti i Guardiani che non vedono l’ora della pubblicazione la nuova espansione, Bungie ha condiviso un nuovo trailer incentrato sulla telascura, la nuova sottoclasse dell’Oscurità in arrivo con Destiny 2: L’Eclissi. Nel trailer è possibile osservare i Guardiani utilizzare le abilità della telascura nella città futuristica di Neomuna.









La telascura consente a tutte le classi di utilizzare il rampino, che i giocatori potranno sfruttare per attraversare la città di Neomuna e per attaccare la Legione Ombra.

Ecco invece le nuove super da telascura:

Stregoni / Tessitori della schiusa – Tempesta d’aghi : a mezz’aria, gli stregoni possono scagliare una raffica di missili da telascura. Dopo aver colpito i nemici, i missili esplodono e si intessono nuovamente per formare dei tessutoidi che inseguono i bersagli vicini.

: a mezz’aria, gli stregoni possono scagliare una raffica di missili da telascura. Dopo aver colpito i nemici, i missili esplodono e si intessono nuovamente per formare dei tessutoidi che inseguono i bersagli vicini. Titani / Berserker – Furia tagliente : i titani intessono due grandi lame nelle proprie braccia, lanciandosi in battaglia con attacchi leggeri o pesanti. L’attacco leggero permette di danneggiare rapidamente i nemici e di accumulare energia per l’attacco pesante, che consiste in un colpo montante con le lame in grado di generare proiettili che sospendono i nemici.

: i titani intessono due grandi lame nelle proprie braccia, lanciandosi in battaglia con attacchi leggeri o pesanti. L’attacco leggero permette di danneggiare rapidamente i nemici e di accumulare energia per l’attacco pesante, che consiste in un colpo montante con le lame in grado di generare proiettili che sospendono i nemici. Cacciatori / Valicatori – Assalto di seta: i cacciatori intessono un lazo con dardo con cui colpire i nemici. Con l’attacco leggero il lazo con dardo viene lanciato in avanti per colpire un singolo nemico. Colpire un nemico con la punta del dardo infligge danni bonus e sconfiggere i bersagli in questa maniera li fa esplodere. Con l’attacco pesante il lazo con dardo ha una portata maggiore e può infliggere danni a tutti i nemici vicini.

Manca poco per la nuova chiamata alle armi, Destiny 2: L’Eclissi è in dirittura d’arrivo: la prossima espansione dell’MMO di Bungie verrà pubblicata il 28 febbraio.