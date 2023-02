Wo Long: Fallen Dynasty, svelati i requisiti hardware per PC

Koei Tecmo e Team Ninja hanno diffuso i requisiti hardware ufficiali per giocare a Wo Long: Fallen Dynasty su PC. Non servirà un sistema particolarmente prestante, soprattutto se rapportato ai requisiti di altri videogiochi usciti in quest’ultimo periodo, probabilmente perché il gioco dovrà girare anche sulle console della scorsa generazione.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Processore: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3400G

RAM: 8GB

Scheda video: GeForce GTX 1650 4GB /Radeon RX 570 4GB

DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 60GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Processore: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600XT

RAM: 16GB

Scheda video: GeForce RTX 2060 6GB / Radeon RX 5700XT 8GB

DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 60GB

Ricordiamo che Wo Long: Fallen Dynasty verrà pubblicato il 3 marzo su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S. Inoltre, dal 24 febbraio sarà disponibile una demo che consentirà di giocare alle battute iniziali dell’action targato Team Ninja.