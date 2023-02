Figment 2: Creed Valley, pubblicato un nuovo trailer

Bedtime Digital Games, uno studio danese indipendente e pluripremiato, ha annunciato oggi un nuovo trailer di Figment 2: Creed Valley. Il surreale titolo d’azione e avventura sarà disponibile dal 9 marzo 2023 contemporaneamente per PC (Steam, Epic Games Store), Nintendo Switch, PS4, PS5 , Xbox Series X|S e Xbox One. Ecco il trailer:









Il nuovo trailer, un’unione tra animazione 3D e gameplay esclusivo, è stato creato da Menhir FX, uno studio di animazione 3D conosciuto per i suoi lavori con grandi nomi dell’industria videoludica come Call of Duty o Mario + Rabbids Sparks of Hope.

“Siamo stati felicissimi di lavorare al trailer di Figment 2: Creed Valley con Bedtime, che ci ha concesso molta libertà, sia per le proposte che per la creazione dell’introduzione 3D. La ricca trama del gioco ci ha permesso di rendere il personaggio di Jester l’ispirazione principale dell’intera animazione” ha spiegato Simon Tarsiguel, co-fondatore dello studio. “Per il team di Menhir è stata un’esperienza molto stimolante poter lavorare a un gioco tanto creativo e suggestivo, dove affrontiamo un viaggio nella mente umana sempre accompagnati dalla musica”.

Hans Haave, direttore delle comunicazioni di Bedtime Digital Games, fa sapere che “Menhir FX ha permesso a Figment 2: Creed Valley di raggiungere nuovi livelli grazie a questo trailer. Ho sempre sognato di poter avere un’introduzione animata che accogliesse le persone all’interno dell’universo che abbiamo creato e che mettesse in luce le sue surreali visioni e la sua musicalità. Simon e il suo team sono stati indispensabili per il nostro ultimo passo: presentare Figment 2: Creed Valley al mondo intero. La loro esperienza e gentilezza hanno reso una gioia il difficile processo della realizzazione del trailer. Non vedo l’ora di scoprire cosa ne pensano i fan della serie Figment“.