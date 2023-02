Redfall su console supporterà mouse e tastiera

Se la pagina ufficiale di Redfall sull’Xbox Store non mente, anche su console potremo giocare al prossimo gioco sviluppato da Arkane Studios e pubblicato da Bethesda Softworks armati dei nostri fidati mouse e tastiera.

Com’è noto, Redfall è uno sparatutto in soggettiva open world, per giocatore singolo e cooperativo, sviluppato da Arkane Austin, i creatori di Prey e Dishonored. Chi ama lanciarsi negli FPS con mouse e tastiera potrà farlo anche su console Xbox fin dal day one, perché Redfall verrà pubblicato il 2 maggio su PC e Xbox Series X|S e sarà disponibile sul Game Pass al lancio. Qualora ve lo foste perso a fine gennaio, ecco la notizia dove potrete recuperare il Deep Dive ufficiale, un lungo trailer di gameplay.