Dead Island 2, data di uscita anticipata

Niente 28 aprile per Dead Island 2, ebbene sì: dopo l’ultimo rinvio, Deep Silver e Dambuster Studios hanno appena confermato che Dead Island 2 è entrato in fase Gold. Per festeggiare l’evento, le due società hanno deciso di pubblicare il gioco una settimana prima del previsto: Dead Island 2 arriverà venerdì 21 aprile 2023.









Il franchise di Dead Island è entrato in scena per la prima volta nel 2011 con uno dei trailer di videogame più visti di tutti i tempi. L’ultimo capitolo, che è stato annunciato con un pirotecnico trailer durante l’evento Opening Night Live della Gamescom nel 2022, ci immergerà in un viaggio pulp e intriso di sangue per fuggire da una Los Angeles, ora soprannominata HELL-A, infestata da zombie.

Fino alla pubblicazione del sequel, il quale offrirà tutta l’azione e il dark humor che i fan si aspettano dalla serie, Deep Silver condividerà altri trailer e pillole di gameplay per accompagnarci al 21 aprile, la nuova data di uscita di Dead Island 2 e il giorno in cui potremo intraprendere la nostra battaglia per la sopravvivenza su PC via Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.