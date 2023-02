Diablo 4: annunciate le date dell'open beta

Blizzard Entertainment ha annunciato le date dell’open beta di Diablo 4, che permetterà agli interessati di accedere al prologo del gioco e all’intero Atto I con un tetto massimo fissato al livello 25. La compagnia ha inoltre diffuso un nuovo trailer che mostra il filmato di apertura di Diablo 4.









Chiunque abbia prenotato il gioco potrà accedere in accesso anticipato alla beta dal 17 al 19 marzo. Successivamente, l’open beta sarà disponibile per tutti dal 24 al 26 marzo. La versione di prova sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.

Vi ricordiamo, infine, che Diablo 4 uscirà nella sua forma definitiva il 2 giugno 2023.