11 bit studios ci stuzzica con due brevi trailer

11 bit studios, la compagnia con sede a Varsavia responsabile tra gli altri di This War of Mine e Frostpunk (qui la nostra recensione), ha condiviso due trailer relativi due IP che arriveranno nel 2023, The Invincible e The Alters. Ecco il trailer “Not Everything Everywhere Is For Us” di The Invincible:









The Invincible è un gioco narrativo in prima persona basato su Invincible, l’iconico romanzo dell’autore di fantascienza di fama mondiale e futurologo polacco, Stanisław Lem. La natura umana è quella di conquistare e superare i confini cognitivi. Ci sforziamo di raggiungere le vette più alte, scoprire le parti più profonde degli oceani e raggiungere gli angoli più remoti dell’universo. Questa convinzione incrollabile portò Yasna, un’astuta astrobiologa, e il suo equipaggio a una missione su Regis III. Una spedizione che li costringerà a rendersi conto che forse, non tutto ovunque è per noi.

Il gioco è sviluppato da Starward Industries e, com’è riportato sul sito ufficiale, dovrebbe essere un thriller fantascientifico single player in Unreal Engine 4, basato sullo stile atompunk/retrofuturista che verrà pubblicato quest’anno su PC, PS5 e Xbox Series X.

Ecco invece il trailer Ask Yourself di The Alters:









The Alters è realizzato da uno studio interno di 11 but Studios ed è un gioco sui momenti che cambiano la vita. Ricordate Sliding Doors? Ecco, proprio loro, quelle decisioni binarie che avvengono in nanosecondi ma che influenzano tutta la tua vita. Si tratta di guardare dentro se stessi, nel proprio passato e scoprire che siamo quello che siamo come somma di quelle numerose scelte. E quando lo si fa sorge una domanda fondamentale: e se cambiassi la mia vita? E se avessi preso una strada diversa? Chi sarei? Cosa direi a un me diverso? Cosa potrei imparare se parlassi con i miei sé alterati? E se parlassi con più me stesso contemporaneamente?! Cosa succede se…?

Come si evince dalla pagina Steam di The Alters, la storia è quella di Jan Dolski, il quale deve affrontare delle circostanze che lo portano a un bivio che gli cambia la vita. Dopo un atterraggio di fortuna su un pianeta lontano, bloccato e solo, Jan si ritrova in una situazione di vita o di morte spaventosa. La sua unica speranza di sopravvivenza è portare a bordo altre braccia che lo aiutino. Non comprendendo ancora il peso della sua scelta, Jan deve creare versioni alternative di se stesso se vuole andare avanti: gli alter. La loro vita si ramifica in varie fasi ed età, rendendoli persone diverse, individui guidati da molteplici motivazioni e lacerati da altre emozioni, che hanno fatto le cose in modo diverso e forse non hanno commesso i suoi errori. Mentre Dolski cerca di trovare un modo per tornare a casa e riparare la sua vita in frantumi nel processo, spetta al giocatore comprendere i punti deboli e i punti di forza delle identità modificate di Jan e bilanciare con alcune risorse le dinamiche tra di loro.